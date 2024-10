Quién era Liam Payne, la estrella de One Direction que murió tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires

El cantante británico y exintegrante de la banda juvenil One Direction Liam Payne murió el miércoles en Buenos Aires, Argentina, según informó la policía local.

Tras conocerse la noticia, decenas de personas comenzaron a reunirse afuera del hotel, para rendirle homenaje al cantante que apareció por primera vez en el radar del pop cuando era un joven de 14 años con cara de niño que se presentaba a las pruebas del programa de TV The X Factor en 2008.

“Es un sueño y me encantaría hacerlo”.

Su interpretación de “Fly Me To the Moon” impresionó a los jueces, al igual que su encanto juvenil: demostró su descaro al guiñar un ojo en mitad de la canción a Cheryl, la estrella de la banda Girls Aloud y parte del panel de jueces.