Quién es el autor de la famosa frase, “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, y qué quiso decir realmente

Un español en Boston

Espiritualidad sin dogma

La frase

“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” aparece en su primer libro The Life of Reason (La vida de la razón), obra de cinco volúmenes publicados entre 1905-06.

Santayana no dejó ningún escrito filosófico o literario en español. La frase original es: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it".