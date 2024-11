Quién es quién entre las figuras que acompañaron a Trump en la noche de su victoria en las elecciones en EE.UU.

La familia de Trump

La segunda hija de Trump, Ivanka Trump, apareció con su esposo Jared Kushner . Ambos desempeñaron roles clave bajo la administración Trump y Kushner le asesoró sobre el conflicto israelí-palestino y las relaciones con China, México y Canadá. La pareja no participó, sin embargo, en esta campaña.

Los Vance

Asesores y aliados en la campaña

También estuvieron presentes el asesor Boris Epshteyn y la exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos Linda McMahon, que es la actual presidenta de la junta directiva del America First Policy Institute.

El presidente de la UFC, Musk y una estrella del golf

Aunque no estuvo en el escenario, el empresario multimillonario Elon Musk fue mencionado en el discurso de Trump; el presidente electo lo llamó un "tipo increíble" y elogió los recientes éxitos de su compañía de viajes espaciales SpaceX.

"No se lo puede detener, sigue adelante, no se rinde, es el hombre más resistente y trabajador que he conocido en mi vida", afirmó. White también agradeció su apoyo a Trump al "poderoso" presentador de podcast Joe Rogan.