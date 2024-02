"¿Quién me llamará papá?": el llanto de un padre que perdió a 103 familiares en Gaza

Ahmad al-Ghuferi no vio la bomba que acabó con su familia.

Ahmad estaba destacado en una obra de construcción en Tel Aviv cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado. No podía regresar con su esposa y sus tres hijas pequeñas debido a la guerra que siguió y al bloqueo militar de Israel.

"Ella sabía que iba a morir", dijo. "Ella me dijo que la perdonara por cualquier cosa mala que pudiera haberme hecho. Le dije que no había necesidad de decir eso. Y esa fue la última llamada entre nosotros".

Al no poder abrazar por última vez los cuerpos de sus hijas o asistir a sus apresurados entierros, todavía habla de sus familiares en tiempo presente , con el rostro inmóvil bajo las lágrimas.

"Para mí mis hijas son pajaritos", dijo. "Me siento como si estuviera en un sueño. Todavía no puedo creer lo que nos pasó".

Ha eliminado las fotografías de las niñas de la pantalla de su teléfono y de su computadora portátil para no ser emboscado por sus recuerdos.

El ataque

El relato de los sobrevivientes

"No hubo ninguna advertencia previa", dijo. "Si [algunas] personas no hubieran abandonado ya esta zona, creo que cientos habrían muerto. La zona ahora es totalmente diferente. Había un aparcamiento, un lugar para almacenar agua, tres casas más pequeñas y una casa grande. La explosión destruyó toda una zona residencial".

"Estábamos sentados en la casa y de pronto nos encontramos bajo los escombros", dijo Umm Ahmad al-Ghuferi a la BBC. "Me arrojaron de un lado a otro. No sé cómo me sacaron. Vimos la muerte frente a nuestros ojos".