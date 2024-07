Quiénes podrían enfrentarse a Kamala Harris por la candidatura demócrata a la presidencia

Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.

Como vicepresidenta, se ha convertido en e l rostro de la campaña del gobierno para proteger el derecho al aborto después de que la Corte Suprema anulara la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade que daba garantías al aborto en todo el país.

"Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como vicepresidenta", escribió en X. "Y ha sido la mejor decisión que he tomado".

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan

En el pasado ha hecho campaña por Biden y no se ha mostrado tímida sobre sus aspiraciones políticas.

Declaró al diario The New York Times que quiere ver un presidente de la generación X en 2028, pero no llegó a sugerir que ella podría desempeñar ese papel.