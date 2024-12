Quiénes son los 50 hombres acusados de violar a Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada por su esposo y abusada durante más de una década

"Creo que casi todo el mundo podría terminar en una situación -bueno, tal vez no exactamente como esta- pero podría ser susceptible de cometer un crimen grave", le dijo a la BBC.

"Mi cuerpo la violó, pero mi mente no lo hizo"

Joseph C (69), un entrenador deportivo retirado y un cariñoso abuelo, enfrenta cuatro años de prisión por abuso sexual si es declarado culpable. Esa es la pena más leve solicitada por los fiscales.

En el otro extremo de la escala se encuentra Romain V, de 63 años, que se enfrenta a 18 años de cárcel. Sabía que tenía VIH y está acusado de violar a Gisèle Pelicot en seis ocasiones distintas sin llevar protección, aunque su abogado dijo al tribunal que llevaba varios años en tratamiento y no podía haber transmitido el virus.

La ley francesa define la violación como cualquier acto sexual cometido mediante "violencia, coacción, amenaza o sorpresa", mientras que no hace referencia alguna a la necesidad de consentimiento.

Por lo tanto, también argumentan que no pueden ser culpables de violación porque no eran conscientes de que Gisèle Pelicot no estaba en condiciones de dar su consentimiento.