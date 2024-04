"Quiero limpiar mi nombre antes de morir": la ingeniera de Tesla que fue despedida cuando denunció a la compañía y demandó a Elon Musk por difamación

Ninguna otra entrevista sobre un gigante tecnológico me ha hecho llorar.

Pero hacia el final de nuestra llamada de Zoom, la exingeniera de Tesla se quitó dramáticamente la peluca y entre lágrimas me dijo que acababa de terminar su tratamiento contra el cáncer de mama.

Y ahora está luchando, como madre soltera, tanto por su vida como por su reputación. Es imposible no sentir su emoción.

Y aunque actualmente se encuentra en remisión del cáncer de mama en etapa 3B, su mayor preocupación es que tal vez no viva para ver el desenlace del proceso.

Y no quiere que él crezca creyendo que su madre era una ladrona.

"Todo se fue al diablo cuando me di cuenta de que ocultaban algunos problemas críticos de seguridad", explica.

"Si no puedes pisar el freno, otra persona, fuera del Tesla, puede resultar lesionada", afirma.

La BBC le presentó a Tesla esas afirmaciones, pero no recibió respuesta.

Otro denunciante de Tesla, Lukasz Krupski, contó una experiencia similar, no relacionada, después de que envió un correo electrónico a Musk sobre preocupaciones por las condiciones laborales en la sede de Tesla en Noruega.

Su caso eventualmente será escuchado en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California, pero aún no hay fecha para ello.

Es su única oportunidad de reivindicación profesional, afirma Balan. "No quiero renunciar a mi carrera", señala.

"Y sé que, si no gano esto, no importa lo buena que sea. Todo el mundo mirará lo que Tesla dice [sobre mí], así que mi carrera se acabó. No quiero eso".