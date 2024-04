Salman Rushdie: "Perder un ojo me afecta todos los días"

“Recuerdo que pensé que me estaba muriendo”, afirmó. "Afortunadamente, me equivoqué".

Rushdie asegura que está utilizando su nuevo libro, Knife: Meditations After an Attempted Murder ( "Cuchillo: meditaciones después de un intento de asesinato" ), como una forma de luchar contra lo sucedido.

"No podría haber luchado contra él", aseguró el escritor. "No podría haber huido de él".

"Claramente hubiera sido absurdo que no se me pasara por la cabeza".

Afortunado de evitar el daño cerebral

"¿Es esa una razón para matar?"

En una entrevista con el diario The New York Post desde la cárcel, Matar afirmó haber visto videos de Salman Rushdie en YouTube. "No me gusta la gente que es así de hipócrita", dijo Matar.