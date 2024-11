Sarah McBride, la primera persona trans en llegar al Congreso de EE.UU. y a quien sus colegas le prohíben usar el baño de mujeres

"Esta noche es un testimonio de que Delaware es un estado imparcial donde los votantes juzgan a los candidatos en función de sus ideas y no de sus identidades", dijo la noche de los comicios generales, tras proyectarse como ganadora.

McBride catalogó la decisión como una "distracción" que acatará porque, comentó, no fue al Congreso "a pelear por los baños".

El camino al Congreso

En efecto, la representante electa no se centró en su identidad de género durante la contienda al Congreso, sino que expuso causas que afectan directamente a los ciudadanos estadounidenses.

El mandatario estadounidense fue quien escribió el prólogo de las memorias de la legisladora, publicadas en 2018 bajo el título Tomorrow Will Be Different.