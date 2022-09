Serena Williams se despide entre lágrimas y ovaciones del US Open en la que puede ser su última participación en el torneo

La tenista estadounidense Serena Williams se despidió del US Open y, quizás, de su ilustre carrera, con un emotivo discurso después de perder este viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic en Nueva York.

La ex número uno del mundo salvó cinco pelotas de partido en el que acabaría siendo el juego final del encuentro.

Los asistentes se pusieron de pie al finalizar el partido en el estadio Arthur Ashe, donde Williams ha logrado 6 US Open a lo largo de su carrera.

Mientras se despedía con la mano y daba su giro característico, sonaba el clásico de Tina Turner Simply The Best en el estadio.

"Lágrimas de alegría"

Cuando se le preguntó si reconsideraría retirarse después de este US Open, Williams dijo: "Literalmente me estoy abriendo camino en esto y mejorando. Debí haber comenzado antes este año. No lo creo, pero nunca se sabe".