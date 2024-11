"Si no hubiéramos logrado salir nos habríamos muerto ahí": la historia detrás de uno de los videos más difundidos de la tragedia de Valencia

Pero el hombre no entra. Se da la vuelta y camina contra la corriente, que arrastra ya de todo: maleza, una mesa, un vehículo. Entra en el local contiguo y sale al momento cargando algo. Es un niño.

El hombre levanta como puede al pequeño y a zancadas regresa al portal, donde se lo entrega a alguien que no se ve en la imagen. Hace otro viaje al local, de donde sale ayudando a una mujer a refugiarse en el portal vecino. Esa mujer es Laura Velasco.

“La niña del video es mi hija Noah y el héroe que rompe la puerta, mi socio y expareja Dani. Si no hubiéramos logrado salir nos habríamos muerto ahí”, describe con un nudo en la garganta.

En la academia estaban esa tarde, además de Laura, Dani y Noah, dos profesores -Isa y Usama- y tres niños, a los que sus padres no pudieron llegar a tiempo a recoger. Todos acabaron pasando la noche en la casa de un vecino del portal donde encontraron la salvación.

Este barranco, una rambla que habitualmente va casi seca y en la que crecen las cañas y la maleza, vino recogiendo el agua de las tremendas lluvias que cayeron cauce arriba. En Paiporta no llovía, pero la corriente bajó como un tsunami que lo arrasó todo.

Emoción a flor de piel

En ese momento se dieron cuenta de que si seguían allí era posible que no llegaran a contarlo.

Laura relata que la calle ya estaba vacía, todos los vecinos se habían metido en sus casas y nadie podía bajar a auxiliarlos: “La corriente iba cada vez más fuerte y vimos pasar a una pareja que iba arrastrada por las aguas abrazada gritando porque no lograban agarrarse a nada; no sé qué sería de ellos”.

"Ya estamos a salvo"

“Cuando vi la escalera hacia arriba me dije ‘ ya, ya estamos a salvo’, fue como un descanso”.

“Hay que dar las gracias porque todo pasó como tenía que pasar, la cristalera reventó cuando el agua no nos llegaba todavía al cuello y logramos refugiarnos en la casa de al lado. Además, yo soy diabética y no tenía aquí la insulina, pero coincidió que el chico que nos acogió también es diabético y me pudo dar”.