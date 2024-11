"Solo el pueblo salva al pueblo": el lema de rabia y resiliencia que se extiende en las zonas arrasadas de Valencia

“Aquí en los dos primeros días no vimos a nadie que viniera a ayudar. ¡Nadie! Yo sé que no es cosa de un día ni de dos, pero necesitamos ayuda”.

“Está aún en shock, muy asustada, no quiere bajar, no entiende lo que ha pasado”, explica hundida hasta la mitad de la pantorrilla en el agua cenagosa que se acumula delante de la vivienda. Su calle ha dejado de tener salida: un muro de automóviles arrastrados por la riada, troncos de árboles, contenedores y muebles sella el paso.

“Todo comprado por nosotros o donado”, cuenta Salvador, que no entiende cómo puede ser que cinco días después del inicio de la tragedia “la ayuda haya tardado tanto en llegar y aún esté todo que parece un campo de batalla”.

En la calle de al lado, un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias, la conocida como UME, ayuda a bombear agua del aparcamiento de un supermercado Consum. No saben cuántos vehículos pueden quedar en el sótano del establecimiento ni si pudiera haber dentro algún fallecido.

Pero esos milagros no son frecuentes.

“Hay cientos de desaparecidos y a muchos no los vamos a encontrar porque se los habrá llevado la riada hasta el mar”, dice Salvador.

El agua llegó casi al techo de la vivienda, donde aún pueden verse unas molduras decoradas primorosamente en color lila, pero han conseguido sacar ya casi todo el lodo. “¿Ayuda? Excepto los voluntarios y amigos, aquí no ha venido nadie”, lamenta con indignación.

Muchos vecinos reconocen que los servicios de emergencia de las distintas unidades y administraciones, tanto militares como guardia civil, bomberos, policía o protección civil “se empiezan a ver más por aquí”, dice Zineb, “pero a las casas, si no hay fallecidos no han entrado”.

María cuenta que la noche del martes una señora estuvo horas aferrada a la reja del portal luchando contra las aguas que la arrastraban. La presión del agua no permitía abrir la puerta.

“Los vecinos estuvieron sujetándola como pudieron desde dentro para que no se soltara, amarrándola con lo que pillaron hasta que la corriente bajó y pudieron meterla en el edificio. La mujer, por suerte se salvó”, relata la anciana.

El argentino Nacho Britos había ido a recoger a su novia que trabajaba en el bar cuando el agua llegó de golpe. No lo pensó, agarró a la hija del dueño, de 7 años, que se había escondido del miedo detrás de la barra y anduvieron 20 o 30 metros por la calle con el agua a la cintura y “una fuerza terrible, arrastraba ya coches y de todo” hasta que alguien les abrió una puerta que los salvó.

“Fue entonces cuando me llegó la alerta de la Generalitat (la autoridad regional), cuando ya casi nos arrastra la corriente” , cuenta entre paletada y paletada de barro. Frente al bar se apilan frigoríficos, vajilla y cajas llenas de comida inidentificable.

A Roberto Ballester la alerta le pilló subido en una valla viendo como el torrente de barro arrastraba todo lo que encontraba a su paso. “Allí me pasé 4 horas”, cuenta.

La casa de Roberto está afectada, pero de su taller, donde fabricaba tambores artesanales, no queda nada.

“No conozco a nadie de los que me están ayudando”, reconoce Roberto, “aparecieron por aquí preguntando si necesitaba que me echaran una mano y desde entonces no han parado”.