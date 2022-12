Son las próximas estrellas del K-pop... y son completamente virtuales

¿Amenaza o ayuda?

Han Yewon, de 19 años, es la vocalista principal del grupo femenino recién lanzado mimiirose, administrado por la empresa YES IM Entertainment en Corea del Sur.

Yeqon pasó casi cuatro años como aprendiz y fue evaluada mensualmente antes de ser lanzada a la fama. Los aprendices que no muestran suficiente progreso son despedidos.

"Me preocupaba mucho no llegar nunca a debutar", dijo la adolescente.

Convertirse en una estrella del K-pop no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y con nuevos grupos que debutan cada año puede ser difícil sobresalir.

"No creo que los avatares sean una amenaza. ¿Quizás podamos aprender habilidades viéndolos? No creo que puedan reemplazarnos", dijo la rapera.

"Los propios artistas podrían no tener control de su imagen y eso puede crear una situación de explotación".

"Demasiado pronto para saber"

"Su amor por sus fans es increíble. No puedes evitar amarlas", dijo.

"Siento emociones a través de Billlie que no habría sentido de otra manera", aseguró.

"Me estreso cuando veo comentarios crueles sobre Billlie en internet. Porque también es un insulto a las cosas que me gustan, así que me rompe el corazón", dijo Jisoo.