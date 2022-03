Taylor Hawkins: muere el baterista de la banda Foo Fighters en Colombia

Escucha esta nota aquí

El baterista de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció a los 50 años en Colombia.

La noticia fue dada a conocer por Foo Fighters este viernes a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins", dice la publicación.

"Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en este inimaginable difícil momento".

Las causas de la muerte, que medios de Colombia reportaron como ocurrida en el país sudamericano, no fueron dadas a conocer de forma inmediata.

Según el sitio web de la revista Semana, que citó a las autoridades locales, Hawkins fue encontrado sin vida en un hotel del norte de Bogotá.

La banda estaba en el cartel de este viernes del festival Estéreo Picnic, el cual se celebra en la capital de Colombia.

En un comunicado en Twitter, el festival comunicó la cancelación de la presentación de Foo Fighters debido a "una situación médica de muchísima gravedad".

Uno de los artistas de la banda Black Pumas, que acababa de subir al escenario del Estéreo Picnic, fue el encargado de comunicar al púbico el fallecimiento de Hawkins

La banda estaba en una gira por América Latina. Ya se habían presentado en México, Argentina y Chile y estaban por realizar conciertos en Colombia y Brasil.

Recién el pasado martes, Hawkins cumplió el sueño de una niña paraguaya, Emma Peralta, quien quería conocerlo en persona.

Según contó Julio Peralta, el padre de la niña de 9 años y quien también es baterista, pudo hablar con él y tomarse una foto afuera del hotel en el que se hospedaba el músico en Asunción, donde fue cancelado un concierto.

La historia se volvió viral rápidamente.

"Estamos devastados. No sé cómo contar esto a Emma", escribió Peralta tras conocer la noticia.

Hawkins nació en Texas en febrero de 1972.

Se unió a los Foo Fighters en 1997, en sustitución de William Goldsmith.

El primer álbum en el que participó fue In your honor, en el que además de las percusiones, participó en la voz del tema Cold Day in the Sun.

Era una de las figuras visibles de la banda junto al ex de Nirvana, Dave Grohl, quien formó Foo Fighters en 1994 después de que su grupo se disolviera tras el suicidio del cantante principal, Kurt Cobain.Mientras tocaba la batería para Nirvana, Grohl asumió la voz principal y la guitarra en Foo Fighters, por lo que Hawkins tuvo la abrumadora tarea de tocar la batería en un grupo fundado por uno de los bateristas más célebres del rock.

"Estaba un poco nervioso al principio, pero lo superé", le dijo a OC Weekly poco después de unirse a la banda."Nadie puede tocar mejor que Dave Grohl. Simplemente, tiene una visión en su cabeza".

En los conciertos, Hawkins solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure, de Queen y David Bowie, o Rock n' roll, de Led Zeppelin.

Creció en Laguna Beach (California), donde comenzó a estudiar música de conservatorio y, aunque su especialidad era la batería, también tocaba el piano y la guitarra.

Entre los artistas que inspiraron su carrera estaban Stewart Copeland de The Police, y Roger Taylor, de Queen.