TDAH: por qué un diagnóstico en adultos de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede ser un "arma de doble filo"

El alivio de un diagnóstico

Es frecuente que los adultos con el trastorno no diagnosticado hayan pasado toda la vida enmascarando sus comportamientos. Además, la mayoría de las personas con TDAH padecen otros conflictos mentales o del desarrollo neurológico, lo que dificulta el diagnóstico.

Los cambios en la vida pueden hacer que una persona se dé cuenta de que padece TDAH en la edad adulta. Un ejemplo es el embarazo, con sus desequilibrios hormonales y estrés. O a veces los padres a cuyos hijos se les diagnostica TDAH se dan cuenta de que ellos mismos tienen síntomas de TDAH, dice Björk. Sin embargo, puede que no se sientan perjudicados por ello.

Björk ha trabajado con pacientes a los que no se diagnosticó TDAH hasta en los 50 años. Cree que incluso las personas mayores pueden obtener una valiosa comprensión de sí mismas a partir de un diagnóstico de TDAH.

Posibles inconvenientes

Según Blandine French, investigadora en psicología de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), el estigma puede adoptar diversas formas. Algunas personas se han esforzado tanto por normalizar el TDAH que bromean diciendo que todo el mundo lo padece, lo cual, según ella, no es útil ni exacto.

Como muchas otras mujeres, cuando era niña su falta de atención no se consideraba un trastorno. Y cuando creció y se trasladó de Francia a Reino Unido, su ansiedad y depresión no fueron relacionadas con el TDAH.

No fue hasta que se trasladó a Australia y acudió a un nuevo médico que fue remitida a un especialista en TDAH. A los 30 años, cuando por fin le diagnosticaron TDAH, sintió un gran alivio: “Fue una explicación de muchas de las cosas con las que estaba luchando” .

French dice que se sintió más libre y segura de sí misma; se dio cuenta, después de toda una vida de lucha, de que no era estúpida. En el momento del diagnóstico, trabajaba como gerente de un restaurante. El diagnóstico y el apoyo posterior la animaron a ir a la universidad y, finalmente, a empezar a investigar por su cuenta el TDAH.

Riesgos del tratamiento para adultos

Los estimulantes, a los que Messamore se refiere como “esencialmente fármacos para mejorar el rendimiento”, son de acción mucho más rápida que los no estimulantes. “Así, si tomas una dosis de Ritalin, el nombre comercial del metilfenidato [un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central], es muy probable que en una hora notes que tienes más energía y concentración”, afirma.

“Mientras que si tomas cualquier medicamento no estimulante, los beneficios pueden estar ahí”, pero son menos evidentes. Como psiquiatra, Mukherjee afirma que los no estimulantes son de acción más lenta, pero más duradera .

Un estudio realizado en 2024 entre jóvenes de 16 a 35 años ingresados en un hospital de Boston (EE.UU.) descubrió un riesgo significativamente elevado de manía o psicosis entre las personas que tomaban anfetaminas con receta (no sólo las que padecían TDAH). Y este riesgo era mayor entre los mayores de 22 años, la edad media de los pacientes.

“En los mayores de 22 años, el riesgo de desarrollar psicosis o manía era 4,1 veces mayor en los pacientes que tomaban anfetaminas con receta que en los que no las tomaban”, explica Lauren Moran, autora principal del estudio. En comparación, el riesgo era 2,3 veces mayor entre los que tenían entre 16 y 22 años.

“La única diferencia que podría explicar el efecto de la edad es que los pacientes de más edad tomaban dosis más altas de anfetaminas”, señala Moran. No está claro por qué sus dosis eran más altas, aunque las personas que toman estimulantes para el TDAH pueden desarrollar tolerancia.

Moran, investigadora en farmacoepidemiología del Hospital McLean y directora médico de Sage Therapeutics, advierte: “Las anfetaminas recetadas no van a cambiar [el] hecho de que un adulto tenga TDAH, sino que harán la condición más manejable, por lo que la expectativa no debe ser que no habrá síntomas de TDAH. Esto puede estar impulsando las dosis altas”.