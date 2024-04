"Tengo amigos que me dicen: 'guárdame un terreno cerca de la costa'": los colonos judíos que quieren apoderarse de las playas de Gaza

¿Quién no querría una casa en la playa? Para algunas personas de la extrema derecha de Israel, esa deseable primera línea de playa ahora incluye las arenas de Gaza.

No hay sino que preguntar a Daniella Weiss, de 78 años, la abuela del movimiento de colonos de Israel, quien dice que ya tiene una lista de 500 familias listas para mudarse a Gaza de inmediato.

"Tengo amigos en Tel Aviv que me dicen: 'Guárdame un terreno cerca de la costa de Gaza', porque es una hermosa, hermosa costa, con una preciosa arena dorada", cuenta.

Las encuestas de opinión sugieren que l a mayoría de los israelíes se oponen al reasentamiento en Gaza , y no es una política gubernamental, pero desde los ataques de Hamás el 7 de octubre las voces más ruidosas y extremistas del gobierno de Israel hablan de ello en voz alta.

Weiss me muestra con orgullo un mapa de Cisjordania con puntos rosas que indican los asentamientos judíos . Los puntos están dispersos por todo el mapa, devorando la tierra donde los palestinos esperan -o esperaban- construir su Estado.

"Los árabes de Gaza no se quedarán en la Franja de Gaza. ¿Quién se quedará? Los judíos", dice.

"El mundo es ancho", dice. "África es grande. Canadá es grande. El mundo absorberá al pueblo de Gaza. ¿Cómo lo hacemos? Lo alentamos. Los palestinos en Gaza, los buenos, serán habilitados para ello. No digo forzados, digo habilitados porque ellos quieren ir."

No hay evidencia de que los palestinos quieran abandonar su patria, aunque ahora mismo puede que muchos sueñen con escapar temporalmente para salvar sus vidas. Para la mayoría de los palestinos no hay salida. Las fronteras están estrictamente controladas por Israel y Egipto, y ningún país extranjero ha ofrecido refugio.

Le dije que sus comentarios suenan como un plan de limpieza étnica. Ella no lo niega.

"Puedes llamarlo limpieza étnica. Repito una vez más, los árabes no quieren, los árabes normales no quieren vivir en Gaza. Si quieres llamarlo limpieza o apartheid, tú eliges tu definición. Yo elijo la forma de proteger al Estado de Israel."

"Vuelve a Gaza"

"La gente me pregunta cuáles son las probabilidades de que esto suceda", dice.

Los pocos presentes ya parecen convencidos. "Quiero volver inmediatamente", dice Sarah Manella. "Cuando me llamen, volveré a Gush Katif (el antiguo bloque de asentamientos israelíes en Gaza)".

"La zona está vacía ahora", responde. "Ahora no es necesario pensar dónde poner el asentamiento, sólo hay que regresar y establecer uno nuevo".

Un derecho "concedido por Dios"

"Es hora de volver a casa", dijo desde el escenario, entre fuertes aplausos. "Es hora de regresar a la tierra de Israel . Si no queremos otro 7 de octubre, debemos regresar a casa y controlar la tierra".

A su alrededor hay pueblos palestinos, el más cercano a 500 metros. No hay contacto entre ellos, dice.

"Debemos hacerlo. Es parte del la zona de Israel", dice. "Esta es la tierra que Dios nos dio. Y no se puede ir a Dios y decirle: 'Está bien, tú me la diste y yo se la di a otra gente'. No. Creo que al final regresaremos a Gaza".