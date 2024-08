"Tengo un trastorno psicopático y me cuesta sentir empatía por los demás"

"Cuando entendí lo que era la empatía, me di cuenta de que tal vez no tenía realmente ese sentimiento ", dice.

Violencia desapercibida

"Cuando tenía unos 12 años, el padre de una amiga vino a verme. Me dijo que su hija me adoraba y apreciaba nuestra amistad, pero que le gustaría que dejara de pegarle", cuenta Thomas.

"Me sorprendió mucho, porque nunca me había dado cuenta de que hacía eso".

"No tuve en cuenta los sentimientos de mi amiga, sólo fui oportunista. En ese momento, solo pensaba en los veinte dólares que me iba a ganar", dice.

"Por otro lado, siempre me iba muy bien en clase y sacaba buenas notas. Así que los profesores no sabían muy bien cómo tratarme".

"No me consideraba diferente a los demás. Tal vez sospechaba que simplemente era más inteligente ", dice.

"¿Es usted sociópata?"

"También me ha sido siempre muy difícil comprometerme con algo si no me supone un beneficio directo".

"Hoy me doy cuenta de que en realidad no era así, y de que esa valoración venía de mis prejuicios psicopáticos", dice.

"Pero en aquel momento no le di mucha importancia. Creí que esta información no era más que una curiosidad, como descubrir que eres pariente de una antigua reina de Francia", bromea.

"Siempre llegaba un punto en el que ya no me gustaba el trabajo, me cansaba de fingir que era una buena amiga... Tenía que abandonarlo todo, porque ya no me interesaba nada, era como si esas cosas ya no valieran la pena".