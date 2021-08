Tokio: Daniel Dhers suma en ciclismo BMX la tercera medalla para Venezuela en los Juegos Olímpicos

Escucha esta nota aquí

Reuters Dhers, a la izquierda, con su medalla.

Daniel Dhers logró este domingo la tercera medalla para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio al conquistar la de plata en la prueba de ciclismo BMX freestyle.

Solo el australiano Logan Martin superó la calificación obtenida por los saltos y piruetas del venezolano en el Centro de Deportes Urbanos de Tokio.

El bronce fue para el británico Declan Brooks.

Dhers suma su nombre a los de los levantadores Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, venezolanos que obtuvieron preseas en halterofilia.

Pese a sus 36 años, Dhers ha logrado triunfar en un deporte que hacia en Tokio su debut en los Juegos y en el que la mayoría de sus rivales eran veinteañeros.

"Estoy súper contento de haber podido superar las calificaciones, y sencillamente no puedo creer que estemos aquí", dijo un exultante Dhers.

"Había pensado retirarme en 2019 o en 2020", contó Dhers, que decidió prolongar su carrera cuando supo que el BMX sería olímpico ya en la cita de Tokio y no en 2024, como inicialmente se había especulado.

"Ahí dije 'aún tengo gasolina en el tanque'".

"Nunca pensé que llegaría a ver eso en mi carrera", comentó Dhers.

Reuters Dhers, en acción en Tokio.

El corredor se refirió a lo duro que fue haber esperado un año más por el aplazamiento de los juegos por la pandemia: "Ese año más fue mentalmente tóxico para mucha gente".

"Pero estoy feliz de haberlo hecho posible, de haber hecho historia", comentó Dhers, que vive en Estados Unidos.

Pese a que en Tokio ha sido el único de los competidores nacido antes de 1990, no descarta participar en París 2024.

"Mi secreto es montar en mi bici cada día". Es la receta de todo un subcampeón olímpico.

Dhers, con todo para Venezuela

Tamara Gil - Enviada especial de BBC Mundo a Tokio

Daniel Dhers se puso sobre sus hombros generar ilusión entre sus compatriotas venezolanos, que, como él mismo recordó, llevan "en conflicto por los últimos 20 años". Y no defraudó.

No importó que fuera el "más viejito" -como él mismo decía riéndose frente a compañeros 10 años más jóvenes que él- ni la presión que eso supusiera; Dhers salió "con todo", besando los colores de su país y sonriendo y gritando en la vibrante y extremadamente calurosa final de estilo libre.

Getty Images Dhers se mostró convencido de llegar a París 2024.

"Esto prácticamente dio un momento de silencio en Venezuela y de sanación, y todo el mundo quiere que todos los atletas de Venezuela, sin importar la inclinación política, traigan medallas al país", destacó ante la prensa venezolana y extranjera, sin soltar su plata y el ramo de felicitación.

En el parque Ariake y al ritmo de música estadounidense, fue presentado como el hombre que ha estado en la cúspide de BMX; un veterano de este deporte y empresario en Carolina del Norte, que se fue superando en Argentina y luego en EE.UU., y hasta hace poco no era tan conocido en su país de origen.

En Tokio había mucha expectación a su llegada: en la grada, dos banderas venezolanas ondeaban durante toda la final, animándole mientras él saltaba pensando que no tenía nada que perder.

Si alguna vez sintió que ya le pillaba tarde para esto, esa sensación quedó totalmente sepultada hoy: Dhers se mostró convencido de llegar a París 2024.

"Quiero vivir unos Juegos Olímpicos con todo el público también", concluía. "Viví esto y no me creo lo que es, así que no me quiero imaginar lo que son unos Juegos al cien por ciento".

