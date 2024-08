"Tuve que irme de Venezuela tras recibir intimidaciones por ser testigo electoral de la oposición"

" Fue uno de los mejores días de mi vida . Pensaba que íbamos a ganar, pero no esperaba que fuese por tanto", le dice Villavicencio a BBC Mundo, sobre los resultados en su centro de votación en la ciudad de Punto Fijo, capital de Carirubana, un distrito que define como "tradicionalmente chavista" .

Pero esa medianoche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) informó, sin mostrar las actas, que el ganador había sido Nicolás Maduro, lo que desató la indignación de políticos y testigos de la oposición, que no dudaron en denunciar fraude.

A partir de ahí, Villavicencio describe una larga serie de intimidaciones que incluyeron guardias de autos no identificados en la puerta de su casa, un intento de ingresar a su vivienda y hasta la anulación de su pasaporte, lo que derivó en un exilio voluntario en el exterior.

Los días previos

"Pudimos ingresar al centro antes que los testigos chavistas y no hubo irregularidades el día viernes en la instalación de mesas", asegura Villavicencio.

Ese día, volvió tranquilo a su casa, dado que había podido verificar que la elección no sería manipulada, después de imprimir la llamada "acta cero", que sirve para certificar que la máquina de votación no haya sido previamente adulterada.

El domingo de la votación

La noche del domingo de la elección, Villavicencio no durmió. La ansiedad lo dominaba todo. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron los seis testigos que esperaron sentados a que abrieran las puertas del centro electoral.

Pero él no era el único que estaba expectante. Para su sorpresa, al llegar al instituto se encontró con una larga fila de personas que habían empezado a llegar a la medianoche, mucho antes que ellos, listas para emitir su voto.

La pelea por las actas

Villavicencio y los otros cinco testigos de la oposición no podían, ni querían, simular su alegría. Solo debían esperar a que los miembros del CNE les dieran una copia de las actas para poder volver a sus casas.

La arbitrariedad de la decisión de los miembros del CNE, según narra Villavicencio, se basó en las indicaciones de un superior respaldado por un simple mensaje de voz de WhatsApp que llamaba a no entregar las actas.

"Fui testigo electoral ocho veces en mi vida. Ésta fue la primera elección donde tuvimos que reclamar que se entregan las actas a los fiscales . Nunca antes me había pasado eso, nunca antes se habían negado a entregar una copia", dice.

"Nos dieron las actas por la presencia ciudadana. De otra manera, el personal del CNE no nos hubiera entregado una copia", dice.

El anuncio de los resultados

Desde que Chávez llegó al poder, la alcaldía de Punto Fijo nunca estuvo gobernada por la oposición . Esta vez, las actas mostraban que el gobierno no había logrado ganar en ningún punto del municipio. Ni siquiera en el más pobre, Los Rosales, donde González obtuvo el 65% de los votos, según los datos de la PUD.

La instancia de informar un resultado en las puertas de un colegio no es usual pero es legal en Venezuela. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, menciona el derecho a una "auditoría ciudadana" , es decir, a que cada elector acuda a su centro electoral para ser testigo del resultado.

Hasta el día de la publicación de esta nota, el CNE no ha hecho públicas las actas como le han exigido la oposición y numerosos gobiernos y organizaciones internacionales.

"Horas después entendí por qué no habían querido entregarnos las copias de las actas. En ese momento, supe que venía algo peor a lo ya conocido", dice Villavicencio.

Las intimidaciones

Por eso, no les abrió.

Desde ese momento, Andrés no volvió a salir solo de su casa.

Villavicencio, que no había dejado de compartir en sus redes sociales sus opiniones políticas y su denuncia de fraude, entró a ver qué pasaba con su pasaporte: "anulado" , leyó en letras rojas y en mayúsculas.

"Fue una decisión totalmente arbitraria porque mi pasaporte está vigente hasta 2031. Evidentemente, fue una decisión política y entiendo que el mensaje era: ten presente que no te vas a poder ir del país ", dice Villavicencio.

Villavicencio llamó a un informante que conoce dentro del gobierno, del que no quiere ofrecer más detalles para no exponerlo, para que lo ayudara a entender qué era lo que estaba pasando.

"En ese momento, me confirmaron que mi detención era inminente y que mi sitio de reclusión sería el Helicoide. Gracias a esa persona, ahora estoy en libertad, gracias a esa persona pude salir del país a tiempo", asegura.

"No me arrepiento de nada"

La salida hacia Madrid no fue sencilla.

"Antes de salir de mi casa, desconecté el chip de mi teléfono para evitar ser geolocalizado. Ya en la frontera, volví a conectarlo. Me moví a un sitio al que me fueron a buscar y me cruzaron a Colombia", explica Villavicencio.