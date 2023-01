Tyre Nichols: Memphis lidia con la violenta y mortal detención de un joven negro a manos de policías negros

"Escuché que un par de ellos estaban parados mirando, en lugar de decir: '¡Oye, hombre, no hagas eso, detente!'. Eres igual de culpable si te quedas ahí y dejas que eso suceda", afirmó PJ.

Pero expertos en raza y policía le dijeron a la BBC que la participación de agentes negros en la muerte de Nichols no es sorprendente .

"No me sorprendió porque Memphis es una ciudad mayoritariamente negra", señala Alexis Hoag-Fordjour, profesora de la Facultad de Derecho de Brooklyn y codirectora del Centro de Justicia Criminal.

Pero no hay una respuesta clara sobre por qué estos agentes atacaron a Nichols y cómo, exactamente, el color de piel de los seis hombres pudo haberlo llevado a su muerte.

"La mentalidad de lo que vi es muy difícil de explicar", señala, y agrega que "no puede responder" si el encuentro hubiera terminado de manera diferente si Nichols hubiera sido blanco.

"No importa de qué color eran estos agentes, no importa de qué color era el conductor. Si miras el video, la raza no tiene nada que ver con eso", afirma.