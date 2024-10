"Un día sin mexicanos": la provocadora pregunta sobre qué pasaría en EE.UU. si se quedara sin migrantes

Arau : Nos mudamos a San Diego, donde Yareli tenía trabajo, y yo empecé a hacer rock, pero solamente en español, porque no hablaba inglés. En ese sentido, venir a Estados Unidos fue un shock, o sea, no hablar inglés fue violento.

Arizmendi : Tú esperas que las cosas cambien en 20 años. De hecho, nos daba miedo, que si no nos apurábamos, todo iba a cambiar porque estaba la elección a gobernador, y había una propuesta en el Congreso... ¡y no ha cambiado nada!

Arizmendi : Todavía nos dicen mucho: “¿Por qué le pusieron ‘Un día sin mexicanos’? ¡No todos somos mexicanos!”. Y yo digo: “¿Tú crees que no sabemos que no todos somos mexicanos?”.

Cuando llamaban a la oficina de la producción de “Un día sin mexicanos”, siempre decían: “Is this the office of ‘A day without a…’?” [“¿Es esta la oficina de ‘Un día sin…’?”], y se quedaban callados. No querían decir “Mexican”.