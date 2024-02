"Un Jesús que no sufre y que cuestiona la noción de masculinidad": qué dicen los críticos de arte sobre el "Cristo sexualizado" de España

Pero las opiniones están divididas y la protesta en las redes sociales ciertamente no es representativa de Sevilla en su conjunto. Muchos, incluido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, consideran que la controversia en sí es "artificial".

"Me gusta el cartel... Algunos carteles son más arriesgados, otros más clásicos, otros son más atrevidos", dijo Sanz.

"Es un Cristo que yo diría que es afeminado o andrógino en cierto modo", continúa Ramon. "España es un país todavía bastante homofóbico y a la gente no le gusta que esté representado de esta manera en una fiesta que marca la pasión de Cristo en sus últimos momentos de vida".

Ramon dice que el debate sobre el Jesús no sufriente de García no se ha extendido a Madrid o Barcelona, y no es probable que lo haga; en esas ciudades metropolitanas, la gente está abierta a puntos de vista diferentes, dice.