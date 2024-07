Una ráfaga de balas contra Trump enfrenta a Estados Unidos con su peor pasado: el análisis de Anthony Zurcher, de la BBC

Trump sólo recibió heridas leves, pero estuvo cerca: una fotografía de Doug Mills, de The New York Times, parece mostrar la trayectoria de una bala cortando el aire cerca de la cabeza del expresidente.

Desde que Ronald Reagan recibiera un disparo de John Hinkley Jr. en 1981, no se había producido un acto de violencia tan grave dirigido contra un presidente o candidato presidencial.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo", afirmó. "No podemos ser así. No podemos consentir esto".