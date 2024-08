Zelensky confirma que tropas ucranianas están llevando a cabo una ofensiva dentro de Rusia

La ofensiva ucraniana, sin embargo, no ha alejado los combates de su territorio. Así a primeras horas del domingo, la capital Kyiv y varias otras ciudades ucranianas fueron atacadas por el ejército ruso con aviones no tripulados y misiles, informaron funcionarios locales.

Despejando las dudas

"Un gran número de residentes tomó la decisión de abandonar temporalmente Krasnaya Yaruga y los pueblos cercanos por la noche, aunque no teníamos información de que fuera necesaria la evacuación, por lo que tales decisiones no se tomaron y aún no se han tomado", dijo Gladkov.