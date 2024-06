Juez otorga arresto domiciliario a supuesto falso médico que dirigía un hospital en Riberalta

Un juez determinó arresto domiciliario para Marcelo F.V ., quien fue denunciado por el Colegio Médico de Riberalta por ejercer la profesión, presuntamente, de forma ilegal con documentos falsificados.



Marcelo F.V. era director del Hospital Materno Infantil de Riberalta y, según las investigaciones, habría utilizado un título y una matrícula falsos para ocupar cargos jerárquicos en el sistema de salud.



La audiencia de medidas cautelares se desarrolló el sábado en el Tribunal de Sentencia Penal. La defensa del supuesto falso médico argumentó que él tiene familia, domicilio y que no hay riesgo de fuga, por lo que no debería ir a la cárcel.



El juez consideró estos argumentos y dispuso arresto domiciliario sin custodia policial.



Sin embargo, el Ministerio Público no está de acuerdo con esta decisión. El fiscal departamental, Gerardo Balderas, en una conferencia de prensa la mañana de este lunes, afirmó que ya se apeló al fallo del juez y que se solicitará la detención preventiva de Marcelo F.V.