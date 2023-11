Alcalde de Cochabamba descarta elevar tarifa del agua potable porque las condiciones no están dadas

"Las condiciones no están dadas para que la población empiece a pagar más y he pedido a todo el Ejecutivo de Semapa que haga un análisis de la decisión de la AAPS de elevar las tarifas del agua potable. (Pero) en este momento, nosotros no estamos en condiciones de elevar absolutamente nada estos servicios y sobre todo a fin de año, cuando la situación no es de bonanza como para poder estar elevando las tarifas del agua, entonces, vamos a mantener”, dijo.