“Los incendios no sólo están en Santa Cruz”: Gobernador Sánchez dice que el Gobierno “margina” a Cochabamba

“Pensé que había ministros cochabambinos, con corazones cochabambinos, pero no, no vemos ni un ministro. Por lo menos deberían haber pedido permiso, a cuenta de sus vacaciones, por un día o por un par de horas para saludar a Cochabamba, pero lamentablemente no vemos eso. Creo que Cochabamba no tiene ministros, si tuviera, por lo menos estarían. Los incendios no solamente están en Santa Cruz, también están en Cochabamba”, agregó.