Una dirigente de Bartolinas es acusada de “traidora” y expulsada a golpes de un punto de bloqueo

Dijeron “esa traidora ha venido a desbloquear, resoluciones han sacado contra el bloqueo, pero yo estuve tranquila, nomás, no dije nada. Después, el comité de bloqueo me llamó, pasé adelante, después (me dijeron) ‘ándate, de aquí te vamos a expulsar’. Después, el comité de bloqueo me entregó a otro comité de bloqueo, ahí todas las mujeres me han agarrado como delincuente, querían matarme, yo dije ‘no he cometido nada, tampoco he venido a desbloquear’; ellos me dijeron que como federación firmaste para desbloquear, pero yo no he firmado nada”, relató.