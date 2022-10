Bolivia suma 9 semanas de descenso de covid y ahora solo 3 departamentos reportan contagios de viruela del mono

Sostuvo que c ualquier persona que haya recibido su última dosis contra el Covid-19 hace seis meses , está habilitado para recibir una nueva. También destacó que el país no supera el factor de pérdida de los inyectables.

“Antes, cuando no teníamos vacunas, de un frasco con cinco dosis, teníamos que esperar cinco personas, hoy no, si una persona llega al centro de salud, para no perder esa oportunidad, se aplica la dosis, aunque se pierdan las otras cuatro”, explicó.