Cambio: Empresas de giros solo reciben dólares para transferir al exterior y la tarifa subió al 11,5%

Caídas y aumentos de remesas por países



El BCB detalló que las remesas provenientes de Chile disminuyeron un 31,8% en el primer semestre de 2024, lo que equivale a $us 114,7 millones menos en comparación con 2023. Las remesas de Brasil también registraron una caída del 17,87%. pasando de $us 44,2 millones a $us 36,3 millones.



Sin embargo, algunos países muestran incrementos. Las remesas desde Argentina aumentaron de $us 30,83 millones en 2023 a $us 36,37 millones en 2024. De manera similar, las enviadas desde España subieron de $us 212,4 millones a $us 224,9 millones, mientras que las de Estados Unidos descendieron de $us 144, 5 millones a $us 129 millones.



Un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), basado en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que en 2020 las remesas representaban el 2,4% del PIB boliviano, con un ingreso de $us 1.115 millones.