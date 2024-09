Más de 309.000 visitas recibe la feria Expocruz 2024 en ocho días de exhibición

La feria internacional Expocruz 2024 continúa siendo el epicentro de innovación, cultura y negocios en Bolivia. Con un registro de 309.536 visitas en apenas ocho días, el evento multisectorial más grande del país se prepara para su último fin de semana con la expectativa de superar las 460.000 visitas. Esta edición, cargada de novedades, ha destacado por su diversidad de propuestas, desde tecnología hasta gastronomía, pasando por acciones solidarias y espectáculos únicos.



Entre las empresas que han capturado la atención de los visitantes, Kalomai ha dejado su marca en la feria. La compañía ha aprovechado la ocasión para exhibir Kalomai Travel, su exclusiva membresía vacacional. En su estand, diseñado para transportar a los visitantes a su próxima aventura, la empresa ofrece un espacio para explorar y visualizar futuras experiencias de viaje. Kalomai Travel permite a sus miembros acceder a tres semanas de hospedaje por año, durante los próximos 25 años, lo que se traduce en un total de 75 semanas. Además, los usuarios pueden disfrutar de estas vacaciones en compañía de 2 a 4 personas, lo que convierte a la membresía en una oportunidad única para las familias.



Los beneficios que incluye la membresía son particularmente atractivos: una semana anual en el Flamingo Water Park Resort by Kalomai, ubicado en Orlando, Florida; otra semana en las Cabañas Kalomai Resort, un destino diseñado para el descanso en medio de la naturaleza; y una semana más en hoteles de más de 20 países, gracias a un certificado vacacional que permite elegir entre una variedad de destinos internacionales.



Pero Kalomai no es la única novedad en la Expocruz 2024. La gastronomía peruana también ha hecho sentir su presencia con el festival ‘Perú Mucho Gusto’, que tendrá su presentación en el Pabellón Perú de la feria. Este evento, que se llevará a cabo en Lima del 31 de octubre al 3 de noviembre, celebra la riqueza culinaria del país vecino, destacando platos icónicos como el ceviche y bebidas como el pisco sour. En la feria internacional, los asistentes han podido disfrutar de una muestra de la diversidad gastronómica del Perú, un país cuyo patrimonio cultural y culinario lo ha convertido en un destino de referencia en la región.



No olvidemos que la cita en Perú reunirá a más de 150 expositores que muestran lo mejor de la cocina peruana, turismo, artesanía y productos regionales. Este evento es una vitrina de la diversidad cultural del país vecino y resalta cómo la gastronomía puede ser un puente para la promoción turística y cultural.