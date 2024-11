A un día de cumplirse el plazo establecido por Arce para resolver la falta de diésel, el problema persiste y transporte convoca a una cumbre

En La Paz, el ejecutivo del Transporte Pesado, Hugo Domingo Ramos , manifestó que “el Gobierno nos tomó el pelo”, porque ya se cumplen los 10 días que determinaron para solucionar la escasez y no aparece el diésel. El sector organiza una cumbre del transporte, a realizarse en la ciudad de El Alto, el 25 de noviembre, para analizar las medidas de protesta a seguir.

“Ya estamos en el noveno día y no hay combustible, es decir, como siempre todos los transportistas les dicen a estos mandatarios del país, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Por qué no dicen la verdad al pueblo boliviano, que no hay dólares para comprar combustible?”, cuestionó Ramos