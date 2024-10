Alicorp separa sus negocios de consumo masivo y molienda en Bolivia, según la Bolsa de Perú

Crecimiento sostenido y proyección en Bolivia

Carlos Kempff con grandes planes para la molienda

En julio, Carlos Kempff, miembro del directorio de ASAI Capital Holdings Ltd., destacó la importancia de la reciente adquisición del negocio de molienda de Alicorp en Bolivia, Perú y Uruguay por parte del grupo inversor boliviano. En una entrevista con EL DEBER, Kempff subrayó el compromiso de los empresarios nacionales con el desarrollo económico del país y la confianza en el potencial del sector agroindustrial.



ASAI Capital Holdings Ltd. está compuesto por un grupo de empresarios con actividades en diferentes sectores económicos que apuestan por el desarrollo a largo plazo de Bolivia. Kempff resaltó que el sector agroindustrial boliviano tiene un enorme potencial, y que la inversión realizada refleja el objetivo de apoyar su crecimiento y fomentar las exportaciones.



A pesar de los desafíos económicos actuales, Kempff se mostró optimista sobre el futuro del país. Bolivia, según el empresario, tiene el potencial de convertirse en uno de los principales productores de alimentos del mundo, especialmente si se logra aumentar la productividad del sector agrícola mediante el uso de biotecnologías adecuadas. Además, confía en que el gobierno tomará las medidas necesarias para asegurar la estabilidad económica en el mediano plazo.



Con la transacción de Alicorp en proceso de consolidación, Kempff explicó que los esfuerzos inmediatos de ASAI Capital Holdings Ltd. estarán enfocados en apoyar a los agricultores para incrementar la producción, especialmente tras las condiciones climáticas adversas recientes en Santa Cruz. A mediano plazo, el grupo planea seguir creciendo e incursionar en otras áreas del sector agroindustrial.



El negocio de la molienda en Bolivia es altamente competitivo, según el reconocido inversionista boliviano. Aunque la capacidad instalada supera la demanda actual, el país cuenta con industrias eficientes que compiten a nivel internacional. El reto es aumentar la productividad en la producción de granos oleaginosos, donde la biotecnología jugará un papel clave en el futuro de la industria.



Con esta adquisición, ASAI Capital Holdings Ltd. reafirma su compromiso con el desarrollo económico del país, apostando por sectores clave que impulsarán el crecimiento de Bolivia en los próximos años.