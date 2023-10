Amaszonas realiza acciones técnicas y administrativas para volver a operar en Bolivia

Desde inicios de agosto, Amaszonas tuvo que dejar de operar debido al retiro de las matriculas a sus cuatro aviones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que tuvo que intervenir ante el reclamo formal de la empresa arrendataria GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, que reclamaba una deuda de $us 17 millones por el no pago por el alquiler de las aeronaves.