Arce no descarta la “entrega obligatoria de divisas” al BCB; “el control de divisas es otra cosa”, aclaró

“Para mí es importante aclarar que no lo ha propuesto el gobierno porque entendemos el control de divisas como una cosa y la entrega obligatoria de divisas como otra . Dejamos abierta la compuerta: Si la economía así lo amerita, podríamos aplicar la entrega obligatoria de divisas, que es muy diferente al control de divisas. El control de divisas se dio en la Argentina, en Venezuela y otros países, e implica un control estatal. Yo no creo que esta sea una salida, como se lo expliqué a los empresarios, y es por eso que nunca lo hicimos”, expresó Arce.

Sin embargo, habría expresado a los empresarios que la entrega obligatoria de divisas no está descartada ante una necesidad máxima de la economía, como existía en el pasado: “Eso lo debo aclarar; ahí no hubo ningún retroceso. Lo que les planteé (a los empresarios) es que ellos se organicen en un comité de divisas”.

Explicó que la entrega obligatoria “funciona así: el exportador viene con su dólar y dice quién me lo quiere comprar y el banco que le oferta el mejor tipo de cambio se queda con ese dólar, mientras en paralelo también vende al mejor tipo de cambio, no sólo para compensar sus costos, sino para generar utilidades; es lo que hace. Este dólar puede ser pagado por un importador de vehículos, por ejemplo, o de repuestos, pero el sector de salud no puede pagar ese tipo de cambio tan alto”.

“La mayoría no tiene acceso al dólar caro, pero tampoco acceso a sus propios dólares, que están guardados en los bancos en los que confiaron. Las restricciones son cada vez mayores para estos ahorristas que no tienen grandes cantidades. Hay ciudadanos que tiene que mandar remesas a sus hijos, que no son grandes cantidades, pero se ven limitados. La crítica es que la ASFI no protege al ahorrista sino más bien al banco. El problema es que al banco no le interesa ese pequeño. Ese comité del que le hablo ayudaría a una distribución más democrática del dólar”, acotó Arce.