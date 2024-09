ASFI refuerza la gestión del riesgo de liquidez en el sistema financiero con nueva normativa

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) publicó el lunes la resolución 832, modificando la normativa destinada a fortalecer la gestión del riesgo de liquidez en las entidades financieras. Este cambio introduce un monitoreo más detallado de los plazos de vencimiento de activos y pasivos, alineando el sistema financiero local con estándares internacionales.



Según la ASFI, la modificación busca fortalecer la estabilidad financiera, facilitando a las entidades una visión más completa de los vencimientos de sus activos y pasivos. “Este cambio no es una mayor regulación de ingresos y egresos, sino una mejora en la gestión del riesgo de liquidez”, respondió la entidad reguladora a un cuestionario de EL DEBER.



“Las entidades podrán planificar mejor sus flujos de efectivo, lo que garantiza niveles adecuados de liquidez y, en última instancia, beneficia a los ahorristas al asegurar la estabilidad del sistema”, señala el documento.



El tema del calce es bastante técnico, pero intuitivamente alude al perfil de vencimientos que tendrán las entidades tanto por lo que poseen (activo), como por lo que deben (pasivo). “La normativa de ASFI incluye más ‘bandas’ para el perfil de vencimientos, es decir, mayor detalle de información, explica María Angélica Aguilar, experta en banca.



Afirma que el cambio es para el monitoreo de las áreas de riesgo de las entidades y que la adecuada gestión de riesgos favorece a las entidades y por tanto a sus clientes. “Al gestionar de manera más precisa los plazos de vencimiento, las entidades estarán mejor preparadas para cumplir con sus obligaciones, garantizando el normal funcionamiento de sus operaciones”.



La adecuación a estas nuevas reglas está prevista hasta el 29 de noviembre de 2024, y se espera que todas las entidades ajusten sus políticas internas para cumplir con la nueva normativa.



Se consultó a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) sobre la nueva normativa, pero no contestaron. Y un banquero -que pidió la reserva de su nombre- coincidió con los economistas sobre el monitoreo más detallado.



A pesar de la actual escasez de dólares en Bolivia, la ASFI aclaró que esta nueva normativa no está vinculada a esa situación coyuntural. “El cambio tiene que ver con una mejora en la supervisión de riesgo de liquidez, y no con la falta de dólares. Es parte de nuestro compromiso con alinear las regulaciones locales con las mejores prácticas internacionales”, añadió.



La implementación de estas nuevas bandas temporales permitirá a las entidades financieras monitorear más de cerca el comportamiento de sus recursos a diferentes plazos, mejorando su capacidad para enfrentar situaciones de estrés financiero, en criterio del regulador.



