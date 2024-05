BCB aclara que devolverá los fondos de garantía a los bancos “cuando se cumplan las condiciones establecidas”

Demanda de dólares del público

El presidente del BCB explicó que desde 2017 se constituyeron seis fondos de garantía, de los cuales dos ya se han conciliado con las EIF, quedando cuatro pendientes. A diciembre del 2022, según Rojas, la constitución de fondos fue en un equivalente de $us 3.723 millones, la liquidez era un equivalente a $us 2.225 millones y los créditos otorgados fueron por $us 2.718 millones.

En un comunicado difundido el miércoles, el BCB indicó que en la gestión 2022 los pasivos del BCB por esos fondos ascendían aproximadamente a $us 3.000 millones y debido a que las EIF pagaron sus obligaciones, los fondos se redujeron en $us 504 millones, “recursos que estuvieron disponibles durante la gestión pasada para la devolución a sus clientes".

En ese sentido, volvió a rechazar el pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) -emitido ayer-, porque el BCB canalizó los recursos, a pesar de los inconvenientes que se tuvo con la salida del Banco Fassil, el año pasado, con un total de $us 1.739 millones y la asignación de $us 343 millones al sistema financiero y al público en general. “Entonces, no se puede decir que no se han asignado recursos a la economía”, aseveró.