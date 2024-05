Asoban dice que solo depende de los exportadores para acceder a dólares y pide al Banco Central devolver fondos

En esa línea, la institución hizo notar que la banda de comisiones (5% - 10%) establecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para realizar transferencias al exterior, no cubre la expectativa de precio al que los exportadores están dispuestos a vender los dólares en el exterior. Saldos en bóvedas no alcanzan

En días pasados, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro acusó a los bancos privados de especular con la divisa e incluso que las financieras tenían más de $us 465 millones en bóvedas y en inversiones, que las financieras no distribuyen.

“El Banco Central ya ha captado $us 59 millones. La banca tiene más de $us 465 millones. Y hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado de forma prolija y oportuna estos recursos. Por lo tanto, es ahí donde se está generando este tipo de problemas, pero no es que no haya dólares”, señaló.