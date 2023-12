BCB dice que deuda con China es $us 1.414 millones y rechaza cifra de organismo de EEUU

El Banco Central de Bolivia (BCB) envió un comunicado a la redacción de EL DEBER para indicar que ante la publicación emitida por la Comisión de la Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China referida a la deuda bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Popular de China, al 31 de octubre de la presente gestión asciende a $us1.414 millones y no a $us 4.100 millones como erróneamente señala dicho organismo.

Como se recordará, las relaciones de Bolivia con China van en aumento. En septiembre de este año, el Bank of China y el Industrial and Commercial Bank of China arribaron a Santa Cruz para brindar información a representantes del sistema financiero boliviano acerca de los productos y servicios que ofrecen, promoviendo el uso del yuan renminbi en las transacciones comerciales y financieras internacionales entre Bolivia y China.



El anuncio fue realizado por el presidente interino del BCB, Edwin Rojas, quien señaló que el yuan renminbi cobra cada vez mayor protagonismo en el contexto internacional.