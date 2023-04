Bloomberg: Años de abandono a la industria del gas provocan escasez de dólares en Bolivia

La crisis energética actual de Bolivia se remonta a 2006, cuando el líder izquierdista Evo Morales llegó al poder. Semanas después de su victoria, voló a Caracas, donde su mentor y aliado cercano, Hugo Chávez, lo instó a seguir el ejemplo de Venezuela y aumentar el control estatal de su industria del gas. Cuatro meses después, estaba hecho. Bolivia nacionalizó campos de gas y refinerías a cargo de Repsol SA, TotalEnergies SE y Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).



De acuerdo con Bloomberg, al principio, funcionó muy bien. Los precios internacionales del petróleo y el gas se disparaban y Bolivia estaba acumulando efectivo, que Morales, a diferencia de su homólogo en Caracas, repartió con prudencia. La economía más que cuadruplicó su tamaño durante su administración, la pobreza se hundió, la esperanza de vida aumentó y el número de niños que terminaron la escuela primaria creció a casi 100%.



Pero Morales no destinó los fondos adecuados para permitir que el gigante estatal del gas invirtiera en exploración. Las reservas de gas comenzaron a disminuir y también lo hicieron las ventas en el extranjero, que en su punto máximo representaron casi la mitad de todas las exportaciones con $us 6.000 millones. Estos ingresos han bajado un 51% desde 2014 y desaparecerán por completo para 2030, según la consultora Wood Mackenzie.



El año pasado, Bolivia se convirtió en importador neto de combustibles fósiles por primera vez desde la década de 1990, registrando un déficit de $us 1.300 millones.



“Es necesario invertir agresivamente en exploración y desarrollo de campos”, dijo a periodistas el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, el mes pasado. “La economía boliviana está pagando actualmente el precio de no haber realizado esta agresiva inversión”.



Arce, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante gran parte de los 14 años de Morales en el cargo, está tratando de revertir el declive con siete pozos de exploración planificados para este año. Su Gobierno se ha aprovechado de los ajustados mercados mundiales de gas para cobrar precios más altos por sus exportaciones menguantes y está desarrollando biocombustibles domésticos.



También está recurriendo a los depósitos de litio de Bolivia, los más grandes del mundo. En enero, Arce firmó un acuerdo de$us 1.000 millones con el fabricante chino de baterías Contemporary Amperex Technology Co. para aprovechar las reservas en las salinas gigantes de Bolivia. Pero Bolivia necesita más carreteras y socios adicionales para ampliar su potencial, cosas que es poco probable que sucedan pronto, dicen los analistas.



Los recientes pasos en falso del Gobierno solo han avivado aún más la crisis monetaria. El banco central dejó de informar sobre la cifra de reservas de divisas en febrero y el Gobierno instó el mes pasado a la gente a reducir sus compras de dólares.



Los bolivianos respondieron corriendo a comprar más. Para algunos de ellos, el pasado hiperinflacionario del país está fresco en sus mentes.



Violeta López recuerda ver a sus padres meter fajos de bolivianos en mochilas para ir de compras en la década de 1980. “Era una enorme cantidad de dinero pero no valía nada”, dijo López, un ama de casa, mientras esperaba en la fila para recibir dólares en el banco central. “Por eso estamos tan alarmados”.



La inflación anual alcanzó su punto máximo en más del 20.000% en ese entonces. Actualmente es del 2,6%, lo que la convierte en una de las tasas más bajas del mundo, menos de la mitad que la de EEUU, el Reino Unido o Alemania. Sin embargo, tal como lo ve López, una ruptura de la paridad podría desencadenar una espiral repentina en los precios. Ella estaba buscando comprar $us 30.000.



El banco central se ha referido a lo que está sucediendo como un “ataque especulativo a nuestra economía”. “No hay escasez de dólares, y todas las entidades financieras pueden cambiar dinero”, grita una publicación en el sitio web del banco central. “Nuestra economía es fuerte, solvente y estable”.



La semana pasada, el banco comenzó a exigir a los posibles compradores de dólares que hicieran citas en línea, para reducir la cantidad de personas que hacían cola fuera de su sede.



Funcionarios del banco central, el ministerio de finanzas y la presidencia se negaron a comentar para esta historia.



Los costos de endeudamiento de Bolivia en los mercados internacionales aumentaron el año pasado cuando la Fed y otros bancos centrales importantes comenzaron a aumentar las tasas de interés, y luego se dispararon más en las últimas semanas cuando las reservas de divisas del país se desplomaron. Los bonos del gobierno en dólares con vencimiento en 2028 ahora rinden más del 20%, frente al 6,2% a principios de 2022.



“El año pasado, no pudieron vender” bonos, dijo José Gabriel Espinoza, ex director del banco central durante la breve administración de Jeanine Añez. “Este año, definitivamente no podrán”.



Cerrado el mercado de bonos, el país solo logró ingresar $us 560 millones de todo tipo de financiamiento externo el año pasado, ni siquiera lo suficiente para cubrir los $us 920 millones que debía devolver, según Espinoza. Esto pone patas arriba un modelo que el Gobierno había utilizado durante años en el que recurría a los acreedores extranjeros para compensar la escasez de dólares creada por la caída de las exportaciones de gas. “Esto crea un gran vacío para ellos”, dijo Espinoza.