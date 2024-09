Bolivia, en los últimos lugares de adopción de Inteligencia Artificial en América Latina

Por su parte, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Javier Medina Vásquez, advirtió sobre la posibilidad de que la IA profundice las brechas socioeconómicas existentes si no se toman medidas urgentes en inversión e infraestructura. Sin embargo, destacó el potencial de la IA para impulsar la innovación en sectores como la salud, la educación e innovación.



En el contexto de la cooperación internacional, la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, resaltó la importancia de la Alianza Digital entre la UE y América Latina para promover un modelo de transformación digital centrado en el ser humano. Esta cooperación se intensificará en noviembre con un diálogo político birregional de alto nivel sobre temas digitales.



Rodrigo Durán, gerente de Cenia, destacó que la incorporación de IA en las principales ocupaciones de Chile podría generar un crecimiento económico adicional de $us 3.381 millones. No obstante, mencionó que América Latina aún enfrenta una fuga de talento especializado en IA, con excepciones como Costa Rica y Uruguay, que han logrado atraer más talento del que han perdido.



El estudio también subraya las oportunidades de la IA para diversificar la matriz productiva en la región, fomentando la innovación en áreas como la energía verde y la agroindustria. A pesar de los avances, persisten desafíos, como la necesidad de una mayor equidad de género en el ámbito de la investigación y desarrollo en IA.