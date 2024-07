Caen un 50% las exportaciones de Bolivia a EEUU, pero hay oportunidades en alimentos y manufactura

Las exportaciones bolivianas a EEUU registran un descenso en la última década. Así, en los últimos cinco años cayeron a la mitad de $us 504 (2018) a 224 millones (2023). Hoy, la primera potencia económica conmemora su independencia.



Alan Camhi, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dijo que el comercio con EEUU viene cayendo desde 2017 y se ha gozado solo un par de años de una balanza comercial con superávit.



Principalmente, lo que ha ocurrido en los últimos años es un descenso en los precios en los minerales, sobre todo en la gestión 2024. Pero además, Bolivia no tiene un tratado bilateral con EEUU; sino un sistema generalizado de preferencias arancelarias. Y por lo tanto, “nuestras exportaciones no tienen aranceles cero y quedamos en una desventaja comparado con países como Paraguay”.



Camhi dijo que se debe buscar un acercamiento o un tratado de libre comercio con el país más grande del mundo, y sobre todo empezar a cambiar creencias políticas que a veces lastiman la realidad de la economía boliviana.



En criterio de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), los factores que inciden en la caída de las exportaciones bolivianas a EEUU son la no puesta en vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias por parte de EEUU, tema que aún no está en la agenda del Congreso Norteamericano. “Por eso tenemos que pagar aranceles para ingresar a ese mercado (estadounidense)".