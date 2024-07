Crisis económica alimenta la desconfianza y Milenio sugiere bajar déficit y acudir al FMI

Independientemente de si el asalto militar fue real o no, economistas coinciden en que lo ocurrido el 26 de junio afectó el riesgo país y con ello se encarecen los créditos internacionales. La complicada situación económica del país tiene sus raíces en una combinación compleja de dependencia del dólar, reducción de las reservas internacionales, creciente deuda interna y externa y menor producción de gas.

Ayer, se dio a conocer el ‘Informe sobre la Economía de Bolivia 2024’, difundido por la Fundación Milenio, que observa una riesgosa tendencia de caída económica y un agravamiento de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, que comprometen la estabilidad. Además, advierte que el déficit fiscal está por encima del 12% del PIB ($us 5.000 millones), y propone un cambio de modelo de desarrollo que permita atraer inversión y evitar un ‘descalabro’ mayor.El documento señala que las perspectivas inmediatas y de mediano plazo de la economía de Bolivia no son favorables, ya que las caídas registradas en las exportaciones y el agotamiento de las reservas internacionales generan efectos muy negativos sobre la actividad económica.

Gobierno dice que seguirá creciendo



Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas indican que la economía nacional sigue y continuará creciendo en la presente gestión, así lo evidencia el dinamismo de la demanda interna reflejada en el crecimiento de las ventas facturadas de restaurantes y hoteles del 6% cada una al mes de abril.



En una información enviada a EL DEBER, señala que los sectores como construcción sigue creciendo establemente gracias a la inversión pública, con aumentos del 5,5% en producción y 4,8% en ventas de cemento acumulados al mes de mayo. La minería creció impulsado por la producción de zinc, estaño, plomo, y plata, con incrementos al mes de abril del 3,4%, 17,6%, 10,5%, y 8,0% respectivamente. La producción de carne bovina y pollo han subido en 13,7% y 10,8% respectivamente al mes de mayo, entre otros sectores.



En el sistema financiero, se observa un comportamiento positivo. Al mes de mayo de 2024 los depósitos y créditos se expandieron a una tasa de 7,1% y 3,6%, respectivamente.



Con respecto al volumen comercializado de gasolina, diésel y gas licuado en el mercado interno, al mes de abril de 2024 estos registraron un crecimiento de 5,6%, 2,2%, y 3,2%, respectivamente, manifestando el dinamismo de la economía interna.



Asimismo, afirman que se ha mantenido la estabilidad de precios con una inflación acumulada del 1,95% a mayo de 2024, ubicándose entre las tasas de inflaciones más bajas de la región gracias a las acciones del Gobierno Nacional para aminorar los efectos de fenómenos climáticos en la producción agropecuaria y del contrabando a la inversa, principalmente.



Asimismo, en el ámbito laboral, la desocupación urbana se ubicó en 4,1% en el primer trimestre de 2024, por debajo del registrado en la gestión 2023 de 4,8% y ubicándose como la más baja de Sudamérica.



Con relación a las exportaciones, el comportamiento registrado obedece a los efectos del cambio climático, especialmente por el retraso en la campaña de soya de verano, además de la volatilidad de los precios internacionales debido a conflictos armados y los bloqueos de carreteras a nivel nacional.



"No obstante, se espera una recuperación de las ventas externas de soya y sus derivados, y para el caso de las exportaciones de minerales, a abril de 2024 estas crecieron 1,7% interanual, impulsadas por mayores volúmenes exportados que crecieron en 23,4%. Respecto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), estas se estabilizaron desde septiembre de 2023, llegando a $us 1.709 millones en diciembre de 2023 y al mes de abril de 2024 a $us 1.796 millones.