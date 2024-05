Dudan que el BCB pueda devolver $us 2.500 millones a la banca privada hasta 2026

De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), sus pasivos por los fondos de garantía que tiene de las entidades de intermediación financiera (EIF), son alrededor de $us 2.500 millones , los que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reclama para devolver a sus clientes y atender las necesidades de dólares en el mercado.

El presidente del BCB, Edwin Rojas, dijo ayer que estos fondos tienen vigencia hasta 2026 , año en que se devolverá los dólares a la banca privada, previo pago de la deuda de éstos con el BCB, que sería de poco más de Bs 19.800 millones, cerca de $us 2.900 millones.

Analistas del sector financiero consultados por EL DEBER, manifestaron que la banca privada no tendría dificultades para devolver los bolivianos al BCB, pero por el contrario, el ente emisor se verá en problemas para conseguir esos dólares, debido a que en las reservas en divisas cuenta con menos de $us 140 millones.

El economista y ex director del BCB, José Gabriel Espinoza, explicó que el nombre técnico de estas operaciones es denominado ‘intercambio de divisas’ voluntario, implementado desde 2017 y que consiste en la entrega de dólares de la banca privada al BCB , a cambio de bolivianos -sin intereses- para créditos productivos y de vivienda social.

De acuerdo con Espinoza, serían más de $us 2.800 millones que el BCB tendría que devolver hasta 2026 (el ente emisor dijo $us 2.500 millones) . “Es muy poco probable que en los próximos dos años el Banco Central logre juntar más de 3.000 millones de dólares, porque estamos hablando de que debería devolverles a los bancos cerca de 2.800, pero también debería ser capaz de atender las necesidades del Gobierno”, indicó.

El economista recordó que cuando fungía como director del BCB, existía un límite de precaución de divisas, de $us 1.000 millones como parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN), pero que en las actuales administraciones se han ido reduciendo , por lo que, desde el año pasado, rige la obligatoriedad de las entidades públicas de entregar todas sus divisas al BCB para cubrir las importaciones que hace el Gobierno, atender el servicio de deuda externa y otras obligaciones en dólares del Estado.

“El Banco Central requeriría una gran inyección de liquidez para poder hacer frente a estas obligaciones; podrían ser créditos que tome el Gobierno central, pero no estos créditos que están en la Asamblea (Legislativa), que implican desembolsos pequeños y paulatinos, se necesita un gran crédito que hoy día solamente te lo puede dar el FMI o algún gobierno, pero con condiciones muy duras”, precisó Espinoza.

Más adelante, el experto calificó como una “confiscación” de los dólares de la banca por parte del BCB - “Pero como la plata de los bancos no es de los bancos, es de la gente, evidentemente, nos han confiscado dólares a todos los bolivianos (…) Y eso es totalmente ilegal, creo yo; no solamente es una violación de derechos del consumidor financiero, sino hay un atentado a su propiedad privada” , expresó.

De acuerdo con Dunn, son crecientes las quejas de los ahorristas que les han cerrado sus cuentas arbitrariamente. “He recibido quejas de gente que dice: he ido al banco porque me han llamado y me han dicho ‘hemos cerrado su cuenta, aquí está el cheque, váyase’. Eso es gravísimo porque estarían obligando a la gente a una desdolarización a través de la banca”, aseveró.