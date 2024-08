Economistas critican la falta de ajuste fiscal y la propuesta de referéndum sobre subsidios de Arce

Los recientes anuncios del presidente Luis Arce en conmemoración de los 199 años de independencia sobre la política económica han generado críticas entre economistas, quienes destacan la falta de ajuste fiscal y cuestionan la propuesta de un referéndum para decidir el futuro de los subsidios a los combustibles. José Gabriel Espinoza, ex director del Banco Central de Bolivia, criticó que no se haya mencionado la necesidad de ajustar el gasto fiscal, lo cual considera fundamental para enfrentar la situación económica actual. Además, advirtió que la instrumentalización de la gestión económica para llevar adelante medidas políticas, como la redistribución de escaños, podría generar conflictos regionales.

A su vez, el economista Mauricio Ríos García expresó su oposición a la idea de realizar referéndums económicos. Según Ríos, el gobierno debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, o de la falta de ellas, y enfatizó que la actual situación económica es resultado de políticas económicas implementadas desde mayo de 2006. Para Ríos, un referéndum no es una solución adecuada para cuestiones económicas complejas que requieren decisiones firmes y responsables por parte del gobierno.



Por su parte, Roberto Laserna criticó en la red X (antes Twitter) la propuesta del referéndum sobre los subsidios a los carburantes, sugiriendo que es una medida poco seria. "¿Por qué no hace otro para que decida si la cerveza debe ser gratuita?", comentó irónicamente, subrayando lo que considera un enfoque populista e ineficaz para resolver problemas económicos de fondo.



La falta de un plan para ajustar el gasto fiscal es otro punto de crítica común entre los economistas. Muchos consideran que, ante la situación económica actual, es esencial que el gobierno implemente medidas para controlar el gasto público y estabilizar la economía. Sin un enfoque claro en el ajuste fiscal, la preocupación es que las medidas propuestas no sean suficientes para enfrentar los desafíos económicos que enfrenta Bolivia.