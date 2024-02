El Banco Central debe certificar el oro comprado en el mercado interno, antes de contarlo como reserva

El presidente interino del BCB, Edwin Rojas, informó en esa oportunidad que esa adquisición apuntaló el fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, de acuerdo al reglamento de la nueva ley. Según información del ente emisor, las RIN alcanzan $us 1.709 millones, de los cuales $us 1.566 millones están representadas en oro, $us 165 en divisas (dólares) y $us 40,8 en Derechos Especiales de Giro (DEG).