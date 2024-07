Escasez de divisas, conflictos sociales y pandemia afectan al turismo en Bolivia

La escasez de dólares en Bolivia afecta tanto al turismo interno como externo, manifestaron representantes de las agencias de viajes del país. Esto se suma a los efectos negativos provocados por la pandemia del covid, de los que el sector turístico aún no se puede recuperar, y la inestabilidad social que vive el país.

En los últimos días, la falta de la divisa extranjera ha empujado a que las líneas áreas Air France, KLM y Emirates dejen de emitir pasajes de conexión en Bolivia, que vendría a ser un perjuicio para el usuario y las agencias de viajes nacionales, porque se pierde una conexión aérea offline, manifestaron las personas relacionadas con este rubro.

Desde La Paz, Nicole Bustamante, de la empresa Viajes Fabulosos, señaló que en turismo interno, antes las agencias de turismo podían hacer el cobro a través de links de pago por la Administradora de Tarjetas de Crédito (ATC).

“Ese dinero llegaba a nuestras cuentas en dólares porque las tarjetas del extranjero son en dólares. Y con ese monto nosotros podíamos pagar a los proveedores en Bolivia. Pero ahora no se puede porque todos los bancos han restringido el ingreso de dólares a las cuentas de nacionales”, dijo Bustamante.

Agregó que al no poder realizar este pago a proveedores, esto les impide poder hacer las reservas con antelación porque ni los guías de turismo, ni los hoteles y menos los medios de transporte, van aceptar una reserva si no se les paga antes.

“Y uno de este lado tampoco conoce a la persona que va a venir del exterior, como para dar la cara y decir, bueno, hasta que tú me pagues asumo yo. Entonces, (la falta de divisas) es algo que de todas maneras afecta al turismo interno”.

En el caso del turismo externo, manifestó Bustamante, es cada vez más difícil para el boliviano que quiere salir a vacacionar a otro país.

“Para nosotros como operadores, si queremos hacer un pago lo tenemos que hacer al exterior y no tenemos otra forma. Si queremos pagar un hotel en Punta Cana, en Cancún, en Europa o en Estados Unidos, lo tenemos que hacer como pago al exterior. Y pedirle al cliente que pague en dólares, es para que este no vuelva o simplemente no viaje”.

Por lo tanto, prosiguió Bustamante, uno se la tiene que ingeniar para conseguir dólares, los cuales solamente se consiguen al tipo de cambio paralelo “que es casi el doble del normal”. En el caso que se haya podido conseguir los dólares, uno va al banco y ahí le dicen que no se pueden hacer transferencias al exterior.

“O sea, tú puedes poner tu dinero en dólares en tu cuenta, pero ellos no hacen las transferencias o te dicen que van a demorar entre dos o tres semanas”.

En tanto, Gabriela de la Riva, de la empresa Artur Travel Bolivia, dijo que la cantidad de pasajeros que se tenía antes ha disminuido porque estos buscan cuidar los pocos dólares que tienen. A esto se suma los comunicados de las empresas internacionales como Air France que han determinado suspender la venta de boletos para el país.

“Tengo muchos pasajeros de Francia porque manejo el tema de los estudiantes que van (de intercambio) a este país. Entonces (la falta de dólares) es un tema muy complicado para nosotros que no solamente está afectando al turismo”.

A su vez, Jaqueline Patton, de la agencia About Bolivia, ve que ahora las personas tienen que hacer malabares para conseguir la divisa extranjera porque el tipo de cambio paralelo supera los Bs 10, además que han tenido que sacar tarjetas de varios bancos para contar con montos de dinero.

“Entonces se le ha complicado a la gente que viaja al exterior un montón esto, porque ya no saben qué hacer. Y no es para nada recomendable tener cuentas en tantos bancos y estar sacando (dinero) del uno y del otro, porque se complica la contabilidad y, por lo tanto, al final no sabes cuánto has gastado”, complementó.

En Potosí, Ruth Ponce gerente propietaria de Altiplano Tours, indicó que el turista viene a Bolivia porque ha visto que el precio del dólar ha subido en el mercado paralelo.

“Por lo tanto, el dinero que tienen en dólares le alcanza para cubrir varios paquetes turísticos, entonces al turista no le afecta la falta de dólar, pero a nosotros (como agencias) sí, porque ha subido todo, como por ejemplo el equipo de seguridad para que el turista pueda visitar las minas, además de la comida y transporte para el turista”.

Por otro lado, su colega Nancy Chumacero, de la agencia Mascaron Tours señaló que aún no se tienen las cifras que se tenían antes de la pandemia. “Es muy poca la gente que viene a Potosí, estamos en plena recuperación y esperamos que en los años venideros se vuelva al auge que se tenía antes”, dijo Chumacero y agregó que de un 100% que se tenía en reservas ahora se tiene un 45%.

Otro factor, acotó, es la problemática social porque antes de visitar un país los turistas averiguan cómo está el clima interno y al no haber esa estabilidad en Bolivia, los turistas deciden ir a Perú y Chile para vacacionar.

En el tema de la falta de dólar, coincide con sus colegas en que esto ha provocado que los costos de operación hayan subido. “Nos afecta en el pago de pasajes internacionales para sacar a nuestros turistas a Chile y Perú porque vendemos paquetes en dólares, no en bolivianos, entonces el costo ya no es el mismo”.

A su vez, Yudy Lany Justiniano, presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt) y representante de Panorama Tours, señaló que debido a la escasez de divisas las líneas aéreas están restringiendo la emisión de pasajes en Bolivia porque no logran enviar sus remesas a sus casas matrices. “Los viajes no son solamente por turismo, sino hay viajes por motivos de salud, educación y negocios. Todos tienen complicaciones por la escasez de divisas y afecta en los pagos a los proveedores de todo el sistema, las reservas de hoteles, vuelos internacionales, traslados, guías y otros, que deben ser honrados con dólares”, dijo la titular de la Abavyt.

Agregó que tanto el turismo interno como el externo han sido impactados por la falta de divisas y se evidencia en que los turistas que tienen que venir a Bolivia reevalúan esa posibilidad. A esto agregó los conflictos sociales y la inestabilidad política, que han tenido un efecto perjudicial en el desarrollo del turismo en nuestro país.

“Estas situaciones pueden interrumpir los servicios tan hermosos que tenemos, afectar la integridad y seguridad de los viajeros y disminuir los ingresos. Es importante que el Gobierno central comprenda que trabajar de manera conjunta y coordinada entre sectores públicos y privados, es la única manera de generar estrategias de reactivación, promoción y posicionamiento del destino Bolivia. El turismo es y será la solución para generar ingresos frescos, limpios y continuos”.

Hace unos días, la Cámara Bolivia de Turismo (Cabotur) se refirió a la medida adoptada por las líneas aéreas Air France, KLM y Emirates que viene a ser un perjuicio para el usuario y las agencias de viajes nacionales.

“Emirates también decidió suspender temporalmente la venta de boletos aéreos en el mercado boliviano. Otras aerolíneas también han restringido la emisión de boletos con destino a Bolivia desde el exterior, obligando a los usuarios a comprarlos en sus plataformas digitales y pagar en dólares. Esta situación se complica debido a las restricciones actuales en las tarjetas de crédito y débito emitidas por la banca del país”, detalló Cabotur por medio de un comunicado.

La entidad también cuestionó a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por minimizar las medidas de las líneas aéreas y aconsejar a los usuarios a recurrir a la compra online directamente en las plataformas de dichas empresas.

“En ese sentido, esta recomendación no es viable ni razonable, debido a las actuales restricciones en los límites de uso de estas tarjetas de crédito/ debito por parte de la banca en el país. La opción de compra en cuotas, antes disponible en las agencias de viajes, ya no es posible en las plataformas digitales. Por ejemplo, si una familia de dos personas debe viajar de San Pablo a París ida y vuelta, la suma asciende desde $us 2.250, una cantidad imposible de pagar con una tarjeta de crédito o de débito en una sola transacción”, agregó Cabotur en su comunicado.

Artesanos y vendedores observan incremento en importación de artículos



La falta de divisas americanas en el país ha golpeado a las agencias de viaje y operadores de turismo, pero no son los únicos sectores afectados. Vendedores de souvenirs de algunos centros turísticos también han sentido la escasez de dólares.

Pedro Ignacio, artesano y vendedor de recuerdos en el Cementerio de Trenes en Uyuni, señaló que si bien los empresarios son los grandes afectados por la falta de divisas, los pequeños emprendedores relacionados con el turismo también están siendo afectados.

“A nosotros nos afecta un poco la falta de dólares porque las gafas que tenemos para la venta a los turistas las traen de China. Las importan de allá y ahora, si antes cada una costaba Bs 20, ahora lo han hecho subir a Bs 25”, dijo el hombre que vende artesanías fabricadas por sal.

El comerciante agregó que después de la pandemia el turista extranjero ya no viene como antes y cree que esto se deba al tema económico.

“Lo que aquí se mueve, sobre todo en temporada de vacaciones, es el turista nacional, cosa que no ocurría antes de la pandemia, donde había una mayor afluencia de turistas argentinos y chilenos”, expresó el pequeño productor.

En lo que se refiere a los conflictos sociales, otro de los comerciantes señaló que debido a la inestabilidad política que vive Bolivia desde 2019, varios turistas de Estados Unidos y Europa han optado por ir a otros países de la región latinoamericana.

“En los últimos meses, el tema de los bloqueos y lo ocurrido en La Paz con el asalto militar al Palacio de Gobierno son hechos negativos para la industria del turismo”, dijo el hombre que no quiso identificarse.

Desde una agencia de viaje de La Paz, su propietario también se refirió al perjuicio que generan la inestabilidad social y por ello únicamente se ha centrado en impulsar el turismo hacia otros destinos extranjeros, como Punta Cana o Cancún.

“En cualquier momento aparece una huelga o te bloquean la carretera, entonces, para mí es muy riesgoso ofrecer servicios dentro de Bolivia. Los extranjeros planifican con mucha antelación sus viajes y confían en los servicios que tú les ofreces. Por eso, si llegado el momento aparece un factor externo como el bloqueo de caminos, no es algo que yo como agencia de viaje pueda tener control, sino que es algo que sale de mis manos”, dijo el sujeto que también optó por el anonimato.

Finalmente, puso como ejemplo que los servicios básicos en Bolivia “son paupérrimos” por lo que le resultaría vergonzoso traer turistas extranjeros y no poder ofrecerles baños decentes en algunas rutas turísticas nacionales.