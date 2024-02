Escasez de dólares resta competitividad a las empresas constructoras bolivianas ante las extranjeras

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, Alberto Rendón, afirmó que aparte de afectar seriamente a las propuestas en las licitaciones públicas, las empresas bolivianas no pueden competir con las empresas extranjeras que llegan con recursos frescos en moneda extranjera y tienen todas las ventajas para adjudicarse las obras.

“En el caso de la obra privada, el problema lo paga el cliente final, el que compra el departamento o la casa. En la obra pública es diferente, usted firma un contrato y es por un precio fijo y no existe la posibilidad de poder reajustar los precios. Entonces va a haber o muchas obras paralizadas o va a haber rescisión de contratos mientras no haya una reacción del gobierno y podamos sentarnos en una mesa y que reconozcan ese aumento de precios, que no se le puede atribuir en este caso al constructor”, aseveró.