Experta ve que la crisis del diésel no capta la atención de Cancillería chilena, a menos que escale

En respuesta a un llamado del presidente Luis Arce al presidente chileno Gabriel Boric, la Capitanía de Puerto de Arica emitió una autorización temporal de 36 horas para la descarga del primer buque, llegada que había sido demorada por condiciones marítimas adversas y reparaciones en las boyas de amarre del muelle Sica Sica.



Para Loreto Correa, investigadora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y experta en relaciones Chile-Bolivia, el llamado del Presidente Arce a su homólogo chileno, revela que “Santiago no se entera. En ningún caso la situación del diésel boliviano capta la atención de Cancillería, a menos que escale. Y esto es algo que se viene reiterando. La única preocupación es que lleguen más migrantes y en esto hay que ser objetivos, para la política exterior chilena de hoy, lo único que interesa es que se pueda afectar la seguridad en términos de criminalidad. El resto de los temas se maniobra y golpe avisa”, dijo a la publicación elmostrador.cl



Correa valoró que la Capitanía de Puerto no cediera “ante la presión, porque de ocurrir un accidente en la descarga de combustible, nadie disculparía en el actual contexto de cuestionamiento de los roles de las fuerzas armadas, debilidad alguna al respecto”.



Sobre la constante demanda de Bolivia de pedir auxilio a Chile para resolver sus problemas internos, “el hecho de que el Presidente de Bolivia llame al chileno, es indicativo del mantenimiento de las asimetrías, característico en la relación binacional. Algo así como el más chico pidiendo apoyo al más grande. No suena bien, pero es así. En este sentido, la “estética” de la política exterior chilena es conservadora, a la vez que se aprecia de parte de Bolivia, “una cierta domesticación” del poder chileno”.



Agregó que el espíritu colaborativo de Chile en la crisis boliviana del combustible “a la larga, puede ser positivo, porque tiende hacia la cooperación más que al conflicto y puede ser utilizado en otras esferas de la relación, y es expresión de la voluntad de Chile en relación al libre tránsito. La buena voluntad del Gobierno de Chile a un mes y algo de la asonada militar en La Paz, es indicador de que el Estado de Chile aceptó la versión dada por Bolivia sobre un intento de golpe de Estado”.