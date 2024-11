Exportadores se declaran en emergencia y ven "excesiva burocracia" para importar combustibles

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Cadex), Oswaldo Barriga, ha declarado que el sector exportador se encuentra en una situación de emergencia, debido a la falta de diésel que amenaza con comprometer la campaña agrícola de verano, generando serias dificultades para los exportadores.



Desde febrero de este año, se han llevado a cabo reuniones entre el sector exportador y el Gobierno, incluyendo mesas técnicas y la implementación de decretos. Sin embargo, algunos de estos decretos han sufrido demoras en su reglamentación y no han logrado cumplir con los objetivos establecidos. Barriga enfatizó que es momento de que el Gobierno Nacional tome decisiones y actúe de manera concreta, asumiendo la responsabilidad de garantizar el suministro de combustibles y divisas para el país.



"No se puede trasladar la responsabilidad gubernamental al sector empresarial. Es imperativo que el Gobierno asegure el suministro de diésel para los productores. La medida de libre importación y comercialización de combustibles es una solución a mediano plazo. Los productores requieren diésel hasta el 20 de diciembre para la siembra de verano. Este es un asunto urgente, y las autoridades deben centrar todos sus esfuerzos en resolverlo", subrayó Barriga.



El presidente de Cadex también señaló que la importación de combustibles por parte de privados requerirá tiempo y podría prolongarse aún más si no se agilizan los trámites, ya que actualmente existe una excesiva burocracia. "Si el Gobierno desea acelerar este proceso, es fundamental que simplifique los procedimientos y no genere más burocracia, permitiendo así que los privados puedan realizar esta operación en el mediano plazo", indicó.



La preocupación principal del sector exportador radica en que, si no se asegura la producción para la agroindustria, las exportaciones se verán afectadas, lo que a su vez resultará en una disminución de divisas para el país en un momento crítico, cuando la economía necesita dólares para reactivarse.



Barriga también destacó que, además de la dotación de materia prima, el sector exportador requiere condiciones favorables para incrementar sus exportaciones, lo que incluye la eliminación de medidas de presión excesivas impuestas por Impuestos Nacionales, que obstaculizan el desarrollo normal de las operaciones empresariales.



Por estas razones, el sector exportador demanda que se pase de las reuniones a acciones efectivas, ya que la ventana de oportunidad para superar esta difícil coyuntura económica se está cerrando rápidamente.